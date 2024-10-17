ビッグローブは17日、「BIGLOBE WiMAX」で端末保証サービス「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」の提供を開始した。料金は月額385円。 新たにBIGLOBE WiMAX +5Gの「ギガ放題プラスS」を契約し、対象端末を購入する際、同時に申し込める。すでに利用している場合は、契約移行時に端末を購入する際に申し込める。 保証対象となる故障は、5年以内の自然故障や破損、水濡れ、落雷、焼失、紛失、盗難。ト