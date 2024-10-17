１７日前場の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１７４．０１ポイント（０．８６％）高の２０４６０．８６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６８．９８ポイント（０．９５％）高の７３３６．９６ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１０７７億４６１０万香港ドルとなっている（１６日前場は１１７７億１０８０万香港ドル）。中国の景気支援スタンスが相場を