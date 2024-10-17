MOMENTUM True Wireless 4 Sonova Consumer Hearing Japanは、10月17日から20日まで開催予定のAmazonプライム感謝祭にて、ゼンハイザー(Sennheiser)ブランドのイヤフォン・ヘッドフォン製品をセール価格で販売する。期間中、対象製品は最大52％ OFFで販売する。 今年3月に発売した完全ワイヤレスイヤフォンのフラッグシップモデル「MOMENTUM True Wireless 4」は約23% OFF(予定)、新しい人間工学デザインでフィ