俳優の西田敏行（にしだ・としゆき）さんが都内の自宅で死去したことが１７日、分かった。７６歳。福島県出身。今月８日に都内で行われた映画「劇場版ドクターＸ」の完成報告会見に登壇したのが、最後の公の場だった。西田さんは１９４７年１１月４日、福島県郡山市出身。中学卒業後に上京し、明大中野高から明大に進学。その後中退し、１９７０年に劇団青年座に入団。同年「情痴」で初舞台を踏む。７１年舞台「写楽考」で主