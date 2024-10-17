「紀ノ国屋」は、10月16日（水）から、タイベック素材を使った新作保冷バッグを、一部店舗およびオンラインストアで販売している。【写真】おしゃれでかわいい！グリーンのデザインも登場■保冷材用の内ポケット付き今回登場した「リンクリーランチ保冷バッグ」は、紙のような質感とシワ感が特徴のタイベック素材を使い、ナチュラルな雰囲気に仕上げたバッグ。軽いうえに、耐水性と強度に優れた生地を使用することで、自然な