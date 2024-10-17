◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズメッツ０―８ドジャース（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１６日（日本時間１７日）、４戦先勝のリーグ優勝決定シリーズ第３戦、敵地・メッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。ポストシーズン（ＰＳ）ではパドレスとの地区シリーズ第１戦以来、７試合ぶりの２号アーチとなった。ＰＳの２本塁打は田口壮（カージナルス）に