サンアンドレアス断層とエルクホーン断崖を捉えた航空写真＝米カリフォルニア州南部ニュークヤマ/David McNew/Getty Imagesロサンゼルス（ＣＮＮ）米カリフォルニア州南部で中規模の地震が相次ぎ、専門家が大地震への備えを呼びかけている。８月中旬にパサデナで発生したマグニチュード（Ｍ）４．４の地震は、ロサンゼルスでも揺れを感じた。そのちょうど１カ月後には、マリブ付近を震源とするＭ４．７の地震があった。「ここ南カ