◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第２戦巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人の秋広優人内野手が１７日、１軍に合流した。秋広は今季、２６試合の出場にとどまり、打率２割６分１厘、０本塁打、１打点。ペナント終了後は「みやざきフェニックス・リーグ」に参加し、２試合連続本塁打を放つなど、長打力をアピールしていた。チームは１６日のＣＳ最終ステージ初戦で完封負け。