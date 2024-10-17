日本にも12店舗を展開する、世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」日本上陸25周年を記念した「HAPPY 25th ANNIVERSARY! 特大感謝祭」 の一環として、ハロウィン第2弾「TGI FRIDAYS JAPANバーテンダーカクテルコンペティション2024」の優秀4作品が提供されます！ TGIフライデーズ「HAPPY 25th ANNIVERSARY! 特大感謝祭」ハロウィン第2弾「TGI FRIDAYS JAPANバーテンダーカクテルコンペティ