野村邦丸アナウンサーが大将を務める「くにまる食堂」（文化放送・毎週金曜9時～13時）。10月17日（木）の最初のコーナー「ニュース一番出汁」では、パートナーで俳優の内藤剛志とネパールの18歳の登山家が成し遂げた偉業から、登山の思い出などを語り合った。 野村邦丸アナ「ネパールの18歳の登山家ニマ・リンジ・シェルパさんが、世界の標高8000mを超える14の山すべての