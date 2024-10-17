江口洋介×蒔田彩珠（C）WOWOW 主演・江口洋介×共演・蒔田彩珠で送る「連続ドラマW 誰かがこの町で」(WOWOW全4話)を、12月8日午後10時より放送・配信することが決定した。【動画】江口洋介×蒔田彩珠「連続ドラマW 誰かがこの町で」特報映像本作は、2020年に江戸川乱歩賞を受賞した佐野広実の受賞後第一作目として大きな話題を呼んだ同名小説が原作。とあ る新興住宅地を舞台に、住民たちの間に渦巻く“同調圧力”