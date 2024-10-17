TREASUREが、11月6日（水）にリリースされるLIVE DVD ＆ Blu-ray「2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN + 2024 TREASURE FAN MEETING〜WONDERLAND〜」の発売を記念して、10月19日（土）から11月10日（日）まで、北海道、仙台、東京、名古屋、大阪、神戸、福岡の全国7エリアのTOWER RECORDS、HMVの14店舗にて、特別展示会「TREASURE 2024 Tour Memories Exhibition」を開催する。「TREASURE 2024 Tour Memories Exhibition」は、2