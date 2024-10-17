ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」が、クリスマス宿泊プランを販売。「サンタがお部屋にやってくる！宿泊プラン」や「クリスマスケーキ付き宿泊プラン」など、4種類の特別なプランが登場します☆ ホテル ユニバーサル ポート／ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「クリスマス宿泊プラン」   期間：2024年11月5