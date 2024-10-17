元「歌舞伎町ナンバー1キャバ嬢」で、実業家の愛沢えみり（36）が16日、Instagramを更新。娘が1歳の誕生日を迎えたことを報告し、2ショットを披露した。【映像】愛沢えみりの親子での水着ショット（複数カット）愛沢は3月1日、Instagramで、「実は昨年大切な家族が増えました。天使のような可愛い女の子です」と、第1子となる長女の誕生を報告。30日には、生まれたばかりの娘を抱っこする親子ショットを投稿していた。また、