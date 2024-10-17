「リーベルホテル大阪」は、2024年11月1日(金)から2024年12月25日(水)まで、ホテル開業5周年を記念し、5周年記念クリスマスイベント「Go for LIBER!感謝の気持ちを込めて、五感を満たすスペシャル・クリスマスモーメント」を開催します。 リーベルホテル大阪「クリスマスイベント」  「リーベルホテル大阪」は、2024年11月1日(金)から2024年12月25日(水)まで、ホテル開業5周年を記念し、5周年記念クリスマスイベ