叶 匠寿庵は、小豆や柚子など和菓子の素材を使用した「野坐ジェラート」を、ご自宅でも楽しめるギフトBOXとして叶 匠壽庵公式オンラインショップにて2024年11月1日(金)より販売します。それに先立ち公式オンラインショップでの事前予約受付を10月17日(木)10時30分より開始します。 叶 匠寿庵「野坐ジェラート」  商品名： 野坐ジェラート10個入価格： 税込5,940円※送料込み販売店舗： 叶 匠壽