“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第115号が10月25日に発売される。表紙巻頭を飾るのは、前作『ANTI』から5年ぶりのアルバム『HYDE [INSIDE]』を9月の先行配信に続き、10月16日にCDリリースしたHYDEだ。◆『ROCK AND READ』第115号 画像全32ページ、1万7千字にわたるロングインタビューでは、同作に収録された全13曲のセルフ解説をはじめ、今思うヴォーカリストとしての理想像や、ファンへの想いなどをHYDEが語