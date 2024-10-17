ポピンズが小反発。岩井コスモ証券は１６日、同社株の投資判断「Ａ」を継続するとともに目標株価を１５００円から１６５０円に引き上げた。ベビーシッターの派遣を中心とした在宅サービスや保育・学童施設などを運営。働く女性を最高水準の保育・教育と介護サービスで支援することを目指している。第２四半期（１～６月）の連結営業利益はベビーシッターサービスなどが伸び、前