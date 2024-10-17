【女子旅プレス＝2024/10/17】星野リゾートは17日、米国・ニューヨーク州に温泉旅館を開業することを発表した。日本のホテル会社による米国での温泉旅館開業は初の取り組みで、2028年の開業を目指す。【写真】新感覚の女子旅が叶う！「星野リゾートBEB5 軽井沢」宿泊レポ◆2028年、星野リゾート運営施設が米国本土に進出同社にとって米国本土で初となる運営施設の計画地は、ニューヨーク州のシャロンスプリングス（Sharon Spring