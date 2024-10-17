BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、アメリカ・ニューヨークで現地時間10月15日に開催された『Victoria’s Secret（ヴィクトリアズ・シークレット）』のショーに出演。セクシーな衣装でパフォーマンスを披露した。 【写真】BLACKPINKリサ、抜群のプロポーションが光るショーでの姿 ■BLACKPINKリサ、大きな羽根を背負う リサは、自身のInstagramで本番の写真やオフ