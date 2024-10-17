千葉市で有権者らにビラを配る立憲民主党の野田代表＝17日午前立憲民主党の野田佳彦代表は17日、自民党派閥裏金事件に関係した旧安倍派の前議員が出馬した選挙区に入り「利権まみれ、金権まみれの自民党政治にピリオドを打つ」と訴えた。15日の衆院選公示後、「裏金選挙区」に連日入って自民批判を展開している。一方、自民の河野太郎前デジタル相は千葉県市川市で「経済の好循環を続けていくのか、野党政権時のデフレに戻すの