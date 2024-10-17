リーグ優勝決定シリーズ第3戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・DH」で出場。8回1死一、二塁から試合を決める特大3ランを放った。4打数1安打3打点で8-0の快勝に貢献。高々と上がった特大弾は、ベンチの山本由伸投手も頭を抱えるほど。映像が公開されると「由伸くん、ドン引き」「かわいい」と笑撃の声が上がっている。同僚さえも唖然