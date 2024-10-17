メ～テレ（名古屋テレビ） 去年、名古屋市東区で飲酒運転をして橋の欄干に衝突し、同乗者3人を死傷させた罪などに問われている当時19歳の男が初公判で起訴内容を概ね認めました。 起訴状などによりますと春日井市に住む当時19歳の男は去年5月、酒を飲んで車を運転し、時速100キロを超えるスピードで走行して東区内で橋の欄干に衝突し、同乗者の女性（当時19歳）を外傷性くも膜下出血などで死亡させ、男性2人に