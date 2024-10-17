◇プロ野球セ・リーグCSファイナルステージ第2戦巨人ーDeNA（17日、東京ドーム）巨人の秋広優人選手が東京ドームに合流しています。宮崎で行われているフェニックス・リーグに参加していた秋広選手。前日球団が発表した17日からのフェニックス・リーグ参加選手にも名前がありましたが、急きょ予定を変更しての合流となったようです。秋広選手は2戦連続ホームランを放つなど、打撃は好調。前日に東京ドームに合流した佐々木俊輔