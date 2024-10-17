「もち処一久大福堂」は2024年9月に創業100周年を迎えました。これを記念して、【戦国銘菓「姫君のおきにいり」】を開発し、2024年10月19日より一久大福堂全店とECサイトにて販売します。 もち処一久大福堂「姫君のおきにいり」  商品名： 戦国銘菓 姫君のおきにいり価格： 1個 45g 350円(プレーン、抹茶、チョコ)、1箱(3個入り)1,200円(税込)発売日： 2024年10月19日(土)発売店舗： ＜札幌＞札幌月寒中央