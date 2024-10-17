俳優の杏さんが、都内で「ＭＲ． ＭＥＮ ＬＩＴＴＬＥ ＭＩＳＳ 絵本発売＆ポップアップストアオープンＰＲイベント」に出席しました。 【写真を見る】【杏】個性が芽生え 子育ては新しいフェーズに！ 自身も新たに「クライミング」に挑戦今回、杏さんは 世界30ヶ国以上で累計2.5億冊超も販売されている人気絵本シリーズ「ＭＲ． ＭＥＮ ＬＩＴＴＬＥ ＭＩＳＳ」の日本語版絵本の帯コメントを担当。出版されている7冊すべての