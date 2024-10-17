『ぼっち・ざ・ろっく！』のオリジナルグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインにて発売された。 【写真】「おにころポーチ＆保冷バッグ」「後藤ひとり氷風呂タオル」を見る 作中に登場する廣井きくりの愛飲する日本酒「おにころ」のカップ酒の瓶をポーチとして再現！後藤ひとりが文化祭で「ボトルネック奏法」で使った伝説の「おにころカップ瓶」だ。 そのほか「おにころ保冷バッグ」は濡れや汚れ