９月に始まった2026年北中米ワールドカップのアジア最終予選。グループCの日本代表は、中国に７−０、バーレーンに５−０と連勝スタートを切る。迎えた10月シリーズでは、サウジアラビアに２−０で勝利し、オーストラリアとは１−１で引き分けた。サッカー日本代表の公式アカウントが10月17日、４節終了時点のC組順位表を公開。いまだ無敗で勝点10の日本が首位に立ち、いずれも勝点５で２位のオーストラリア、３位のサウジアラ