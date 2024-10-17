【AP Communications・Zabbix監修 手のひらPC＆サプライ】 10月26日～ 順次発売 価格：1回300円 【手のひらネットワーク機器2】 10月26日～ 順次再販 価格：1回500円 ターリンは、カプセルトイ「AP Communications・Zabbix監修 手のひらPC＆サプライ」を10月26日より