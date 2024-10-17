【ギガンティックアームズ ブリッツガンナーブラック Ver.】 2025年3月 発売予定 価格：3,300円 コトブキヤは、プラモデル「ギガンティックアームズ ブリッツガンナーブラック Ver.」を2025年3月に発売する。価格は3,300円。 本製品は、同社のプラモデル用サポートアイテムアイテム「M.S.G（モデリングサポートグッ