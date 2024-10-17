町田の黒田剛監督が１７日、約２週間ぶりのリーグ戦再開となる柏戦（１９日・三協Ｆ柏）に向けて取材に応じた。前々節の広島戦、前節の川崎戦と敗れ、２３年に黒田監督が就任して以来、初の連敗を喫して３位に後退。優勝争い生き残りへ、負けられない一戦に向け「一切ぶれずにやる。１つ連敗をしたからといって、自分たちがぶれぶれになることはすごく無駄だし、監督がぶれることが一番問題だと思う。町田らしく、我々が一番この