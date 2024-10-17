【ルピー：ラグジュアリーラビット】 受注期間：10月17日～12月11日 2025年9月 発売予定 価格：49,500円 フリーイングは、フィギュア「ルピー：ラグジュアリーラビット」を2025年9月に発売する。受注期間は12月11日まで。価格は49,500円。 本製品は、スマホ/PCゲーム「勝利の女神：NIKKE