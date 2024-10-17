TVアニメ『薬屋のひとりごと』第1期が全話一挙無料放送が、2024年10月23日（水）・24日（木）にABEMAアニメチャンネル2で行われる。アニメ放送開始1周年を記念した企画だ。＞＞＞『薬屋のひとりごと』キービジュアルや場面カットを見る（画像5点）後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫（マオマオ）が、上司となった宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりご