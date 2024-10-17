石破首相との面会後、取材に応じる横田めぐみさんの母早紀江さん（手前左）。同右はめぐみさんの弟で拉致被害者家族会代表の横田拓也さん＝17日午前、首相官邸石破茂首相は17日、北朝鮮による拉致被害者家族と就任後初めて官邸で面会した。「首脳同士が大局観を持ってお互いの考えを率直に述べ合うことは極めて重要だ」として、金正恩朝鮮労働党総書記との会談に意欲を表明した。拉致被害者横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の弟