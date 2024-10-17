堂珍嘉邦がニューシングル『BETWEEN SLEEP AND AWAKE』を、11月6日にリリースする。収録されるのは、「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」と「HEAVENLY」の2曲。前者は、トラックメーカー/プロデューサー、髙山純のソロユニット＝speedometer.に依頼した新曲で、先にライブで、数度にわたって披露した上で、バンドグルーヴとspeedometer.のアレンジを加えて、レコーディングされた