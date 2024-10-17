靖国神社の秋の例大祭にあわせて、石破総理が「真榊」と呼ばれる供え物を奉納したことを受け、韓国外務省の報道官は、「深い失望と遺憾を表明する」との論評を発表しました。報道官は、「新内閣の責任ある指導者たちが歴史を直視して過去に対する真の反省を行動で示すことが、未来志向的な韓日関係を構築していくための重要な土台だ」と強調しています。