韓国の人気グループ「BTS」のメンバー、J-HOPEさんが1年6か月に及んだ兵役を終え、「元気に除隊できた」と感謝の気持ちを伝えました。BTSJ-HOPEさん「本当に大きな応援と声援、そして愛をくださってありがとうございます。元気に除隊しました。ありがとうございます。忠誠！」きょう兵役を終え、江原道原州にある陸軍の施設から出てきたのは、BTSのメンバー、J-HOPEさんです。今年6月に除隊したBTSのJINさんが施設の前で出迎え、