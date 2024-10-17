韓国の人気グループBTSメンバーJ−HOPE（30）が17日、兵役を終え、除隊した。午前10時過ぎに18カ月間勤務した江原道原州市の部隊から出て、先に除隊した同メンバーJIN（31）から花束をもらって笑顔を見せた。花束を両腕に抱えて記念撮影をした後、駆けつけた報道陣の前に歩を進み「忠誠（チュンソン）！」と敬礼し、除隊を報告した。続けて「健康に除隊できました。大きな応援、声援に感謝します。ファンの皆さまのおかげで無事に