ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン130がリリースされました。ムービー以外の要素をピクチャーインピクチャーに表示させる機能が追加されたほか、CSSネストで意図しない順番でCSSが適用されていた問題が修正されています。New in Chrome 130 | Blog | Chrome for Developershttps://developer.chrome.com/blog/new-in-chrome-130?hl=enNew in Chrome 130: Document Picture-in-