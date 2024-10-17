2024年10月16日に、トヨタの研究組織「Toyota Research Institute(TRI)」とロボット企業「ボストン・ダイナミクス」が、汎用(はんよう)ヒューマノイドロボットの開発で提携することを発表しました。Boston Dynamics and Toyota Research Institute Announce Partnership to Advance Robotics Research - Toyota USA Newsroomhttps://pressroom.toyota.com/boston-dynamics-and-toyota-research-institute-announce-partnership-to-