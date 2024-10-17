Snow Man・渡辺翔太が、10月23日発売のファッション誌「SPUR」12月号（集英社）増刊の表紙に登場。先日、スワロフスキー初となるジャパンアンバサダーに就任したニュースが話題を呼んだ渡辺。アンバサダー就任後初のカバー撮影が「SPUR」で実現した。【写真】「SPUR」12月号 通常版表紙はIVEのREIとLIZが登場！「SPUR」12月号増刊の表紙を飾るSnow Man・渡辺翔太が着用したのは、スワロフスキーのきらめくホリデージュエリー。