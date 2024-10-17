（撮影：今井康一）人生100年時代。キャリアも私生活も花を咲かせるのは1度だけではもったいない。四季咲きの花のように年齢と経験を重ねるごとに自分だけの花を何度でも咲かせている人々がいる。コラムニスト・芳麗さんが紐解く、新しい時代の人物伝。今回、登場するのは、今、幅広い世代や属性の女性たちから支持され、成長し続けているアパレルブランド「SOÉJU（ソージュ）」を展開するモデラート株式会社の代表・市原明日