大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月16日（水）（日本時間17日）MLB ニューヨーク・メッツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠シティ・フィールド＞ ドジャースとメッツ、ともに1勝ずつで迎えたリーグチャンピオンシリーズ第3戦。 メッツの本拠地であるシティ・フィールドで行われたこの試合は8-0でドジャースが圧勝。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メ