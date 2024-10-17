俳優佐藤流司（29）が17日、都内で、主演する舞台「応天の門」製作発表会見に、高橋克典（59）花總まり（51）と出席した。同作は、雑誌「コミックバンチkai」で連載中の漫画家灰原薬さんによる同名漫画が原作。脚本は桑原裕子さん、演出は青木豪さんが担当。平安京を舞台に巻き起こる怪奇事件を解き明かすクライムサスペンスで、佐藤は菅原道真、高橋は在原業平、花總は遊技場の女主人・昭姫を演じる。冒頭、原作者からのメッセー