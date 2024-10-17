平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、調味料の製造・販売を行う株式会社トキワの代表取締役・柴崎明郎（あきお）さんが出演。同社の歴史や商品開発の経緯、社員の多様性などについて語った。株式会社トキワの代表取締役・柴崎明郎（あきお）さん同社は、1912年に創業し、今年で112年目を迎える老舗企業。 兵庫県香美町（旧香住地域）で、しょうゆや酢の製造を行ってきた