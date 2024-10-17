J-WAVEによるギター弾き語りの祭典『J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2025 supported by 奥村組』が、2025年3月1日、2日に両国国技館にて開催される。 （関連：kiwano「コンパクトミラー」がバイラルチャートイン弾き語りから“推し”紹介動画のBGMなどでも拡散） 毎春恒例の同イベントは2013年の初開催以来、アーティストによるギター弾き語りを楽しめるユニークなライブイベントとし