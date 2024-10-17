【モデルプレス＝2024/10/17】モデルで女優の久間田琳加が16日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】久間田琳加、色白美脚際立つミニ丈ショット◆久間田琳加、ミニ丈私服で美脚披露久間田は「ケースにちいかわちゃん乗ってます」とつづり、ソファに座りスマホを持った写真を公開。「＃りんか丈 の日」と添え、オーバーサイズのシャツワンピースから、圧巻の美しい脚を披露した。この投稿に