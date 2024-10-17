BIGLOBEは、2024年10月17日より、新たにBIGLOBE WiMAX +5Gを購入の方を対象に、より安心して利用できるよう、WiMAX端末を保証するサービス「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」を提供中です。 BIGLOBE「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」  BIGLOBEは、2024年10月17日より、新たにBIGLOBE WiMAX +5Gを購入の方を対象に、より安心して利用できるよう、WiMAX端末を保証するサービス「BIGLOBE WiMAX端末保証サービス」を提