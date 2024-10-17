中国知財権サービス業、市場規模が拡大空から見た福州ハイテク産業開発区。（ドローンから、8月27日、福州＝新華社記者/魏培全）【新華社北京10月17日】中国国家知識産権局がこのほど発表した「2024年全国知的財産権サービス業統計調査報告書」によると、中国では2023年、知財権サービス業の市場規模が着実に拡大し、新業態・新モデルが次々と現れ、サービスの供給構造と産業環境の改善も進んだ。知財権サービスを提供する事業者