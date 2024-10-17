BLUETTIは、2024年10月17日(木)〜10月20日(日)に最新のポータブル電源をお手軽価格で購入できるなど、Amazonプライム感謝祭開催にあわせ、特別セールを実施します。先行セールとなる17日(木)には初日限定割引として、さらにお得な特典も用意。 BLUETTI「BLUETTI AC50B」 ポータブル電源とソーラーソリューションのパイオニアであるBLUETTIは、とびっきりの感謝の気持ちを込めて、2024年10月17日(木)〜10月20日(日)に最新